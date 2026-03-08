国立社会保障・人口問題研究所の将来予測によると、1980年には全体の約32％だった、単身世帯や夫婦のみといった小世帯が、2020年時点で約58％を占め、今後も年々増加することが予測されています。そんな中、パナソニックでは小世帯向けに必要な機能や心地よさを取捨選択し、上質な暮らしを届ける家電製品を展開しています。3月4日、「『小世帯のくらし』体感セッション」と題したメディア関係者向けのイベントが行われました。