元オリックスのジョーンズ氏が右翼席でスクワット応援、ヒックス氏と大興奮■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は7日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、韓国戦で8-6で勝利した。この熱戦が繰り広げられた右翼スタンドで、かつてオリックスでプレーしたアダム・ジョーンズ氏が日本の応援団に混じって声援を送っていたことが判明し、SNS上で「熱す