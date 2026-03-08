【モデルプレス＝2026/03/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが3月7日、自身のInstagramを更新。イベント出演時のミニのワンピース姿を公開した。【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「圧巻の美脚」ミニワンピ姿◆りんか、プリーツミニスカコーデ公開りんかは「HANKYU BEAUTY Sweet and Cute Photo Session ありがとうございました」と同日行わ