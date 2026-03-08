ＪＲＡは３月８日、有馬記念、宝塚記念でファン投票上位となった馬の出走機会を確保する観点から、出走馬決定方法を見直したと発表した。これまでは第１回特別登録（レースの２週間前）を行った馬のうち、ファン投票の得票の多い上位１０頭に優先出走権が与えられ、次に選考委員会で選定された外国馬、その次に出走馬決定賞金順という流れでグランプリの出走馬が決まっていた。今回の変更で第２回特別登録（レースの３日前）