◆オープン戦カブス４―３アスレチックス（７日、米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）カブスの今永昇太投手が、本拠のアスレチックス戦で今春３試合目のオープン戦に先発。最長の３回２／３を投げて５安打３失点３奪三振だった。初回先頭から２者連続安打を許したが、後続を打ち取って無失点。２回は３者凡退とした。３回２死からイバネスに二塁打、ハリスに適時打と連打され１失点。続くサーベンに中越え２ランを打たれ、３