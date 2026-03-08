◆春季教育リーグ巨人―楽天（８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は８日、２軍楽天戦のスタメンを発表した。井上温大投手が半年ぶりに実戦復帰する。昨季終盤に発症した左肘痛の影響でリハビリに取り組んでおり、「ゼロで抑えたい」と意気込みを語っていた。７日に先頭打者弾から２打席連続本塁打を放った平山功太内野手は「１番・左翼」に入った。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（左）平山２（