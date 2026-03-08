２０２４年夏の甲子園出場校・掛川西（静岡）は８日、掛川球場でセンバツ出場校の北照（北海道）と練習試合を行った。１９９８年夏の甲子園決勝で松坂大輔さん（当時・横浜）と投げ合って準優勝した京都成章の左腕エース・古岡基紀さんの長男・都暉（とき、３年）が先発登板。２回を無失点に抑え、上々の仕上がりを見せた。この日は、先発投手が指名打者（ＤＨ）も兼ねる「大谷ルール」が適用された。降板後も６回に代打が送ら