１５日に放送されるＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）第８話に、お笑いタレント・みなみかわと、モデルでタレントのトラウデン直美が出演する。８日に同局が発表した。みなみかわが演じるのは、合六（北村有起哉）の裏組織で活動している闇バイトのひとり。みなみかわは「『リブート』の世界に少し出させていただきました。 こんなにありがたい事はありません。 コメントが欲しいと言われてまさに今書いています