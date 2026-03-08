◆オープン戦阪神―巨人（８日・甲子園）巨人・田中将大投手（３７）が今季２度目の実戦で初先発する。試合前のメンバー発表では「ピッチャー・田中将大」のアナウンスに敵地・甲子園が「うぉぉぉぉ！」と大きくどよめいた。昨季、史上４人目の日米通算２００勝を達成したベテラン右腕。駒大苫小牧（北海道）時代から沸かせてきた聖地で、昨年３月９日・阪神とのオープン戦以来、約１年ぶりにマウンドへ上がる。