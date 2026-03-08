「春季教育リーグ、阪神−ソフトバンク」（８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）新外国人のディベイニーが７日の同戦に続いて三塁で先発出場。「２番・遊撃」に熊谷、「４番・ＤＨ」に浜田が入った。先発は富田が務める。両軍のスタメンは以下の通り。【阪神】１番・中堅福島２番・遊撃熊谷３番・三塁ディベイニー４番・ＤＨ浜田５番・一塁コンスエグラ６番・捕手栄枝７番・右翼西純８番・