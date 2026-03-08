俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第8次キャスト7人が発表され、ロックバンド[Alexandros]の磯部寛之が長宗我部元親役で出演することが明らかになった。磯部はドラマ初出演にして大河の重要人物を演じる。そのほか和田正人、マギー、味方良介、阿部亮平、伊礼彼方、池内万作らの出演も決定した。【写真】新キャスト7人を紹介！長宗我部元親の姿も…同作は、天下人