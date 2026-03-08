ロックバンド[Alexandros]の磯部寛之が、仲野太賀主演のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演することが発表された。磯部は土佐の戦国武将・長宗我部元親役で出演し、ドラマ初出演にして大河ドラマの重要人物を演じる。【写真】新キャスト7人を紹介！同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長の生涯を主人公に描く戦国ドラマ。磯部が演じる長宗我部元親は土佐の武将で、当初は織田信長と同盟関係にあったが、やがて四国の有力