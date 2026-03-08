けさ、茨城県取手市の住宅で火事があり、2人が死亡しました。きょう午前7時ごろ、取手市井野台の木造2階建て住宅で、「2階から煙が見える」と119番通報がありました。警察などによりますと、消防車7台が消火活動にあたり、火はおよそ4時間後にほぼ消し止められましたが、2階のおよそ50平方メートルが焼けたということです。2階の部屋から、この家に暮らす80代の男性と70代の妻が助け出されましたが、その場で死亡が確認されました