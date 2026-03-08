ダイソーで話題になっていたコインケースが、よりシンプルな見た目になって登場しています！黒一色の落ち着いたデザインで、主張しすぎないのがGOOD。指でスライドするだけで1枚ずつ取り出せるので、動きがとてもスムーズ。ゲームセンターやカプセルトイで遊ぶときなど、サッと支払いを済ませたい人におすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コインシリンダー価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード