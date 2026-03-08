ダイソーで見つけた『切立丼』という食器が優秀で使い勝手抜群！モダンで洗練されたデザインで、お料理を引き立ててくれます。コンパクトなのにたっぷり入り、汁物から麺類、丼ぶりまで、オールマイティに使えて便利ですよ！しかも、電子レンジ、食洗機、熱湯の使用もOK。日本製なのに100円で買えるのが嬉しいです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：切立丼 15cm 白価格：￥110（税込）サイズ（約）：W150×D150×H75mm販