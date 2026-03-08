島田麻央が世界ジュニア選手権4連覇を達成した(C)Getty Imagesフィギュアスケートの世界ジュニア選手権が現地時間3月7日、エストニア・タリンで行われ、女子フリーで17歳の島田麻央が137.01点を叩き出し、ショートプログラム（SP）との合計208.91点で史上初となる4連覇を達成した。【動画】史上初の4連覇！島田麻央の美しいスピンをチェックSP1位で臨んだフリーでは冒頭で大技のトリプルアクセル（3回転半）を成功させ、3回転