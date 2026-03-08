◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組プエルトリコ４×―３パナマ＝延長１０回（７日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）プエルトリコが苦しみながらタイブレイクの延長１０回、併殺打で同点に追いついた直後にハネズ（アスレチックス）の左翼ポール際の一発でサヨナラ勝ちした。同点となった１０回２死無走者、ハネズは右腕Ｓ・ゴンザレスの１―２からの内角直球をフルスイング。打球は超満員のファンで埋まっ