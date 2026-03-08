相続や生前贈与などを行うために「子どもの年収を知っておきたい」と考えている親もいるでしょう。 しかし、聞かれた方としてはどこまでお金の情報を伝えてよいものか、迷うこともあるかもしれません。 本記事では、親に年収を伝えることが法律上の義務なのかを解説するとともに、親にお金の情報を伝えるべきケースと伝えなくてよいケースをご紹介します。 親に年収を伝えることは義務？ 親に年収