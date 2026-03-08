ボーイズグループNCTのメンバー、ユウタが、日本の特撮ドラマ『仮面ライダーゼッツ』の主題歌に参加し、話題になっている。3月8日、ユウタが歌唱したテレビ朝日系ドラマ『仮面ライダーゼッツ』の主題歌『PLAY BACK（TV size）』がリリースされ、視聴者の反響を呼んでいる。【写真】ユウタ、日本で“深夜ラーメンデート”同曲は、攻撃的なギターサウンドと2000年代のパンクを彷彿とさせるビートが印象的なロックソングだ。歌詞には