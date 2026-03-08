ボーイズグループNCTのメンバー、ジャニーが東京ドームに君臨した。3月8日、ジャニーは、東京ドームで開催される「2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンド韓国対台湾の試合で、始球式に参加した。【写真】ジャニー、東京観光SHOT写真のなかの彼は、韓国代表のユニフォームに淡い色のジーンズを着用している。ユニフォームには自身の名前が英語でプリントされており、特別な雰囲気を醸し出した。始球式に登場