テレビ朝日で長年朝のヒーロー特撮番組として親しまれてきた「スーパー戦隊」シリーズ。2024年3月から約1年間放送された『爆上戦隊ブンブンジャー』で、主人公のブンレッド/範道大也（はんどう・たいや）を演じた井内悠陽さんにインタビュー。2024年3月から約1年間放送された『爆上戦隊ブンブンジャー』（以下、ブンブンジャー）で、主人公のブンレッド/範道大也を演じた井内悠陽さん。人懐っこさや屈託のない感情表現など、持ち前