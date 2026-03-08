お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が8日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の映像についてコメントした。番組ではWBCを特集したVTRを放送。映像と静止画を使って日本代表の試合を振り返った。VTR後、太田は「時々静止画が挟まれてたけど、何か事情でもあるんですか？」とコメント。これに相方の田中裕二から「そら色々あるでしょ。分かるでしょ大体」とツッ