タレントの辻希美が7日、自身のアメブロを更新。“豪邸”と話題の自宅の一室で撮影した親子ショットを公開した。【映像】辻希美、“豪邸”と話題の自宅2022年3月に現在の家に引っ越したことを報告した辻。YouTubeにルームツアー動画を投稿すると、「大豪邸!!!」「こんなおうち住みたい」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。その後は改装したキッチンやバルコニーに設置したプールなどを紹介してきた。2026年2月12日