将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第5局が3月8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で行われている。注目の一戦は、永瀬九段の先手で角換わり模様の出だしから力戦へと展開した。【映像】藤井王将VS永瀬九段 注目の第5局初の王将獲得まであと1勝に迫る永瀬九段が悲願のタイトル奪取を決めるか、カド番の藤井王将が踏ん