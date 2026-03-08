気になるニュースや家族のモヤモヤ、日々の生活で感じたさまざまな思いや誰かに聞いてほしい出来事など、読者からの投稿を紹介するWEBオリジナル投稿欄「せきららカフェ」。今回ご紹介するのは、50代の方からの投稿です。温厚で優しい父が亡くなったのは、娘が生まれてから半年後。父の苦労に気付けなかったと後悔の涙を流す日々でしたが、ある日――。* * * * * * *父からのメッセージ娘が生まれて半年後、父が亡くなりました。父