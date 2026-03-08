健康の不安、家族の病気や介護、看取りなど、病と人生にまつわるお悩みに、医師で小説家の南杏子さんが回答します（構成：内山靖子）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *Q. 認知症の母の言動にイライラして耐えられません（茨城県・会社員・61歳）86歳の母が実家で一人暮らしをしています。実家は、私の家と妹の家どちらからも1時間半程度かかる場所。6年前に父を亡くしてから、母は記憶力や判断力が徐々に衰えていき、最近