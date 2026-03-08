日本テレビ系列で現在放送中の篠原涼子主演『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』（毎週日曜よる10：30〜）。第7話「悪女」が3月8日に放送予定です。【写真】怜治は父親を殺していなかった…？！自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――彼は、彼女の秘密に大