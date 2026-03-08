世界最高峰のプレミアリーグへまた一歩前進した。現地３月７日に開催されたイングランド２部リーグ第36節で、坂元達裕を擁して首位を快走するコベントリーは、ブリストルと敵地で対戦。２−０で快勝し、見事に５連勝を果たした。坂元は右サイドハーフで先発出場。０−０で迎えた37分にジェイ・ダシルバからのクロスに反応すると、170センチの小柄ながら競り勝ち、ヘッドで先制点をマークした。実に４か月ぶりの得点で、今季