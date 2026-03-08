東日本大震災の発生からまもなく15年です。静岡県内では3月8日、津波を想定した避難訓練が各地で行われました。 【写真を見る】【各地で津波避難訓練「少しでも早く、少しでも高く」東日本大震災の発生からまもなく15年＝静岡・下田市】 訓練は、東日本大震災が発生した3月11日を含む10日間を県が「津波対策推進週間」と定め各地で行われています。 下田市では震度6弱の大地震が起き、津波が発生した想定で行われ、南海トラフ地