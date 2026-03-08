今年２月、滋賀県東近江市で、警察官をドライバーのようなもので刺して逃走したとして、逮捕された男が覚醒剤取締法違反（使用）の疑いで再逮捕されました。覚醒剤取締法違反（使用）の疑いで再逮捕されたのは、東近江市の無職・増倉順二容疑者（５３）です。また、増倉容疑者と同居する４６歳の女も先月、逮捕されています。警察の調べによりますと、２人は２月１７日から２６日までの間、覚醒剤を使用した疑いが持たれてい