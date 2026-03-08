「井上尚弥の再来」とも呼ばれる、ボクシング世界ユース選手権金メダリストでアマ9冠の藤木勇我（18＝大橋）が4月13日の「LeminoBOXINGPHOENIXBATTLE154」（東京・後楽園ホール）で日本ユース・ライト級王者で日本同級9位の橋本舞孔（20＝DANGAN）と公開プロテストを受験することが決まった。8日、所属する大橋ジムが発表した。アマ49戦全勝33RSCの藤木は先月27日、同ジムからプロ転向することを発表。高校時代に全国