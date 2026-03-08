将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第5局1日目が8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で行われ、午後0時30分から両対局者が昼食休憩に入っている。ここまでの進行を、大盤解説会で解説を務める近藤誠也八段（29）に話を聞いた。今期王将戦としては「かなりスローペースな展開」となった今局。後手の藤井が角換わ