阪神・立石正広内野手（22）がオープン戦、巨人戦でベンチ入りした。立石は1月の合同自主トレ中に右脚肉離れを引き起こし、2月の春季キャンプ中は別メニューでの調整を続けていた。6日から、全体のフリー打撃に参加し、順調な回復ぶりを見せていた。