きょうは冬型の気圧配置で、北海道から北陸の日本海側で雪が降り、風が強く、吹雪く所もありそうです。その他の日本海側や太平洋側は日差しがありますが、北よりの風がやや強いでしょう。南西諸島は晴れ間がある予想です。きょうの予想最高気温は、全国的に平年並みかやや低く、北陸などは真冬並みの寒さとなるでしょう。晴れる所でも北よりの風が冷たく、実際の気温より寒く感じられそうです。日差しがあっても暖かい服装がおすす