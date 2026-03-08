TBS・安住紳一郎アナウンサーが、7日放送のTBS系『情報7daysニュースキャスター』（毎週土曜後10：00）に出演した。前週は体調不良のため欠席しており、2週間ぶりの生出演となった。【画像】生放送中に…安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）安住アナは、冒頭で「先週は私、体調不良でお休みをいただき、三谷さんをはじめご迷惑をおかけしました。大変失礼しました」とあいさつ。三谷幸喜氏から「大変でしたよ！