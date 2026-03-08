１２人組女性アイドルグループ「≠ＭＥ」尾木波菜のセンス抜群なヘアチェンジが反響を呼んでいる。７日までに自身のインスタグラムを更新した尾木。「＃ハッシュカット」とハッシュタグを付け、新しいヘアスタイルが映える透明感抜群のショットを公開した。「かわいい」と気に入ったようで、屋内での別カットもアップしている。この投稿にファンからは「透明感すごい、消えそう」「波菜ちゃんだからかわいいんだよ」「お姉さ