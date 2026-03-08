◆オープン戦広島―中日（８日・マツダスタジアム）広島―中日のスタメンが発表された。注目は佛教大対決。先発はドラフト５位・赤木晴哉投手＝佛教大＝が、大学の大先輩の中日・大野と投げ合う。憧れの先輩と開幕前から投げ合いが実現した。打線は前日７日の同戦で右膝に自打球が当たり交代したドラフト１位・平川蓮外野手＝仙台大＝は大事を取って欠場。１０日からのＤｅＮＡ３連戦（横浜）には復帰する見込みとなった。以