◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国―台湾（８日・東京ドーム）ともに１次ラウンド突破の可能性を残す台湾と韓国の、“絶対に負けられない戦い”にプレーボールが宣告された。今大会、ここまで台湾は１勝２敗、韓国は１勝１敗とあって、両チームともに負けは許されない状況にある。東京ドームには超満員の大観衆が詰めかけ、そのほとんどが台湾ファンだ。１球ごとに巻き起こる大歓声をバックに、先取点を挙げたのは台湾だ。０−