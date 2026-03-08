◆名古屋ウィメンズマラソン（８日、バンテリンドームナゴヤ発着＝４２・１９５キロ）昨年の東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）が２時間２１分５６秒で日本勢トップの２位だった。連覇を達成したシェイラ・チェプキルイ（ケニア）とゴール目前までデッドヒートを繰り広げたが、わずか２秒及ばなかった。それでも、２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年１０月３日