◆オープン戦楽天―ＤｅＮＡ（８日・静岡）ＤｅＮＡは８日、静岡・草薙で楽天とオープン戦。先発投手は開幕ローテ確保を目指す石田裕太郎投手。左右両打ちの新外国人クーパー・ヒュンメル外野手が（前アストロズ）、１日の中日戦（バンテリンＤ）以来、オープン戦２度目の１番で起用される。４番は前日の同カードでオープン戦チーム初アーチを放ったダヤン・ビシエド内野手。試合開始は午後１時。先発メンバーは以下の通り。１