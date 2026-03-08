◆オープン戦楽天―ＤｅＮＡ（８日・静岡）楽天は８日、静岡・草薙でＤｅＮＡとオープン戦を行う。先発はメジャー通算４４勝の新外国人右腕・ウレーニャ（前エンゼルス）。リリーフ登板だった２月２２日のＤｅＮＡ戦（宜野湾）以来のマウンドで、オープン戦では初めての先発となる。試合開始は午後１時。先発メンバーは以下の通り。１（中）中島２（右）佐藤３（三）村林４（一）黒川５（左）ゴンザレス６（指）浅村７（遊）宗