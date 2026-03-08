【モデルプレス＝2026/03/08】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが3月7日、自身のInstagramを更新。ヘソ出しトップスとスキニーパンツのタイトなシルエットのコーディネートを披露した。【写真】“身長170cm”31歳美人アナ「脚の長さがレベチ」ボディライン際立つヒール×タイトコーデ◆瀧山あかねアナ、ヘソ出しトップス×スキニーパンツのタイトコーデ公開瀧山アナは「身長170cmあるのでヒール避けてたけど今年から沢山履くことにし