【モデルプレス＝2026/03/08】ボーカルダンスグループ・MAXのREINAが3月7日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開した。【写真】47歳歌手「口元がそっくり」13歳娘と肩寄せ合う2ショット◆MAX REINA、娘との2ショット公開REINAは「ミモザのワークショップに娘と一緒に参加して来ました」と記し、作業台を前にミモザの花を持って寄り添いカメラに笑顔を向けている娘との2ショットを公開。「小さい頃以来、親子一緒に作業