長野市の神社では、わらで作った馬の縁起物をくじで引き当てる伝統の祭りが開かれました。一際目を引く高さ約2メートルのわら駒を引いて氏子たちが練り歩きます。これは長野市にある桐原牧神社の春の例大祭「わら駒祭り」です。200年以上続く伝統的な祭りで、五穀豊穣や子孫繁栄を願います。「おめでとうございます。神馬でございます」地元の保存会が手作りした「神馬」と呼ばれる縁起物が70体用意され、訪れた人たちは9人