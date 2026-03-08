８日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、イラン情勢について次のように述べた。イランと中東の問題を正確かつ適切に処理するには、幾つかの基本原則を堅持すべきだ。国家主権の尊重、武力の乱用禁止、内政不干渉の堅持、懸案の政治解決、そして大国が建設的な役割を