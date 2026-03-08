１日夜、テヘラン市街に立ち上る煙。（テヘラン＝新華社記者／沙達提）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、イラン情勢について次のように述べた。中東の人々こそがこの地域の主役であり、中東の問題は地域各国が自主的に決定すべきだ。カラー革命や政権転覆を企てる者は民心を得られない。