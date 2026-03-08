女優〓橋ひかる（24）が8日、都内で、2026．4．−2027．3カレンダー（わくわく製作所）の発売記念イベントを行い、取材に応じた。春らしくなり「そろそろ肌を出しても許される時期かなと思って、涼しげな衣装にしました」と、右肩を出したトレンド感あるファッションで登場した。今年のカレンダーは、ふとした瞬間がテーマ。「これまでより抜け感、脱力感をコンセプトに撮りました。一緒にいるときの一瞬に見えたらいいなと思って