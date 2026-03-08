ブラックバーンのDF森下龍矢が7日、ホームで開催されたチャンピオンシップ(イングランド2部)第36節ポーツマス戦(△1-1)でチームを救う今季6アシスト目を記録した。FW大橋祐紀とともに先発出場した森下は、0-1の後半アディショナルタイム3分に相手をかわしてペナルティエリア右へ。左足でクロスを送ると、DFヘイデン・カーターがヘディングで決めた。20位ブラックバーンと19位ポーツマスの直接対決は、そのまま1-1でタイムア