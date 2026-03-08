俳優の松井愛莉さん(29)が弟のベガルタ仙台MF松井蓮之(25)の試合前イベントに参加し、ファンの反響を呼んでいる。松井愛莉さんは7日にユアテックスタジアム仙台で行われたJ2・J3百年構想リーグEAST-A第5節・湘南ベルマーレ戦に来場。花束贈呈や始球式を務め、集合写真では弟の隣でカメラに収まった。松井蓮之がスタメン出場した仙台は前半23分にFW小林心のゴールで先制したが、後半38分に追いつかれ、1-1でタイムアップ。そ