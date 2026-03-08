[3.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節](プラスタ)※13:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[ヴァンラーレ八戸]先発GK 25 谷口裕介DF 2 平松航DF 3 澤田雄大DF 11 雪江悠人MF 5 稲積大介MF 7 佐藤碧MF 8 音泉翔眞MF 34 高吉正真MF 80 永田一真FW 10 澤上竜二FW 99 中野誠也控えGK 1 吉村耕一DF 4 鈴木慎之介DF 41 白井陽貴MF 6 鵜木郁哉MF 14 脇坂崚平MF 16 鏑木瑞生MF 24 栗澤陸FW 30 井波勇太FW 90 イスマイラ監督高橋勇菊[